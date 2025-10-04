Спасатели продолжают движение на вершину Вилючинского вулкана

Также к подножию вулкана прибыла наземная группировка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Группа спасателей и медиков из Камчатского территориального центра медицины катастроф продолжает движение на вершину Вилючинского вулкана на Камчатке, где травмировались альпинисты. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Спасатели и медики на вертолете прибыли на высоту 1,5 тыс. м, они продолжают поиски пострадавших альпинистов, двигаясь наверх. Также к подножию вулкана прибыла наземная группировка, которая также продолжает движение", - рассказали в ведомстве.

В МЧС России уточнили, что всего в спасательной операции задействованы 45 человек. Вместе с этим, к вулкану движется еще одна наземная группировка спасателей в составе 23 человек - это сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России и КГКУ "ЦОД", а также волонтеры.

Ранее источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что спасательная операция приостановлена на темное время суток.

Несколько человек сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский 4 октября. По разным данным, травмы рук и ног получили два или три человека. На место вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту, специалистов высадили на вулкане вечером 4 октября.