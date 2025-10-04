ТАСС: на Камчатке приостановили поиски туристов на темное время суток

Медики остались вместе со спасателями на Вилючинском вулкане до утра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Медики и спасатели не смогли найти туристов, пострадавших во время восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке, поиски приостановлены на темное время суток. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Не нашли, медики остались вместе со спасателями на вулкане до утра. Вертолет улетел, утром вернется", - сказал собеседник агентства.

Несколько человек сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский. По разным данным, травмы рук и ног получили два или три человека. На место вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту, специалистов высадили на вулкане. Туда же движется наземная группировка.