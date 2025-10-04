Статья
Гибель двух туристов на Вилючинском вулкане. Главное о трагедии
Редакция сайта ТАСС
14:53
Туристы сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Погибли два человека.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Туристы сорвались при восхождении на вулкан 4 октября.
- По разным данным, они получили травмы рук и ног.
- Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.
Спасательная операция
- Для их эвакуации на место вылетал вертолет со спасателями и медиками на борту. Специалистов высадили на вулкане вечером на высоте 1,5 тыс. м.
- Туда же была отправлена наземная группировка в составе 23 человек.
- В спасательной операции задействовали 45 человек.
Жертвы и пострадавшие
- Один из участников группы погиб.
- Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находилась в тяжелом состоянии. Позже она умерла от полученных травм.
- Третья участница восхождения также найдена, она не пострадала. Спасатели продолжают ее спуск на высоту 1,5 тыс. м, где ожидают медики центра медицины катастроф.
Расследование
- Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования туристов при восхождения на вулкан Вилючинский (ст. 238 УК РФ).