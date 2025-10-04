Реклама на ТАСС
Гибель двух туристов на Вилючинском вулкане. Главное о трагедии

14:53
© Камчатский территориальный Центр медицины катастроф/ Официальный Telegram-канал Министерства Здравоохранения Камчатского Края

Туристы сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Погибли два человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Туристы сорвались при восхождении на вулкан 4 октября.
  • По разным данным, они получили травмы рук и ног.
  • Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС. 

Спасательная операция

  • Для их эвакуации на место вылетал вертолет со спасателями и медиками на борту. Специалистов высадили на вулкане вечером на высоте 1,5 тыс. м.
  • Туда же была отправлена наземная группировка в составе 23 человек. 
  • В спасательной операции задействовали 45 человек.

Жертвы и пострадавшие

  • Один из участников группы погиб.
  • Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находилась в тяжелом состоянии. Позже она умерла от полученных травм. 
  • Третья участница восхождения также найдена, она не пострадала. Спасатели продолжают ее спуск на высоту 1,5 тыс. м, где ожидают медики центра медицины катастроф. 

Расследование

  • Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования туристов при восхождения на вулкан Вилючинский (ст. 238 УК РФ).
 
