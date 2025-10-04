Статья

Гибель двух туристов на Вилючинском вулкане. Главное о трагедии

Редакция сайта ТАСС

Туристы сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Погибли два человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Туристы сорвались при восхождении на вулкан 4 октября.

По разным данным, они получили травмы рук и ног.

Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.

Спасательная операция

Для их эвакуации на место вылетал вертолет со спасателями и медиками на борту. Специалистов высадили на вулкане вечером на высоте 1,5 тыс. м.

Туда же была отправлена наземная группировка в составе 23 человек.

В спасательной операции задействовали 45 человек.

Жертвы и пострадавшие

Один из участников группы погиб.

Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находилась в тяжелом состоянии. Позже она умерла от полученных травм.

Третья участница восхождения также найдена, она не пострадала. Спасатели продолжают ее спуск на высоту 1,5 тыс. м, где ожидают медики центра медицины катастроф.

Расследование