ТАСС: погибший при восхождении на вулкан на Камчатке входил в Федерацию альпинизма

10:20
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Альпинист Виктор Вавиленок, погибший при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, был известным в крае гидом и входил в Федерацию альпинизма России.
Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
"Да, это он [Виктор Вавиленок]", - сказал собеседник агентства.