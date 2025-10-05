Реклама на ТАСС
ТАСС: погибший при восхождении на вулкан на Камчатке входил в Федерацию альпинизма

Виктор Вавиленок был известным в Камчатском крае гидом
10:20
© Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Альпинист Виктор Вавиленок, погибший при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, был известным в крае гидом и входил в Федерацию альпинизма России.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Да, это он [Виктор Вавиленок]", - сказал собеседник агентства. 

