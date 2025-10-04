Третья участница восхождения на Камчатке не пострадала

Спасатели начали ее спуск

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спасатели начали спуск третьей участницы восхождение на вулкан Вилючинский на Камчатке, она не пострадала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая не пострадала. Начали ее спуск на высоту 1,5 тыс. м, где ожидают медики центра медицины катастроф.

"Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона", - говорится в сообщении.