Участница восхождения на вулкан на Камчатке умерла от полученных травм

Спасатели продолжают спуск третьей участницы группы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Участница восхождения на Вилючинский вулкан погибла от полученных травм во время спуска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что она умерла во время спуска от полученных травм. Ранее в МЧС сообщали, что погиб мужчина.

Спуск третьей участницы восхождения на Вилючинский вулкан на высоту 1,5 тыс. м продолжается. Там ее ждут сотрудники центра медицины катастроф.