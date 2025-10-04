Реклама на ТАСС
Участница восхождения на вулкан на Камчатке умерла от полученных травм

Спасатели продолжают спуск третьей участницы группы
14:38
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Участница восхождения на Вилючинский вулкан погибла от полученных травм во время спуска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что она умерла во время спуска от полученных травм. Ранее в МЧС сообщали, что погиб мужчина.

Спуск третьей участницы восхождения на Вилючинский вулкан на высоту 1,5 тыс. м продолжается. Там ее ждут сотрудники центра медицины катастроф. 

