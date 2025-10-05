Реклама на ТАСС
На Камчатке завели дело после гибели двух туристов при восхождении на вулкан

Они упали со склона
05:00
обновлено 05:09
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинская сопка на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 4 октября 2025 года группа туристов из трех человек вышла по запланированному незарегистрированному в МЧС туристическому маршруту на вулкан Вилючинская сопка в Елизовском районе Камчатского края. На высоте 1,8 км жители Камчатки - 60-летний мужчина и 27-летняя женщина - сорвались со склона вулкана. При падении они получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия.

Третью участницу восхождения удалось спасти. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

Следователи проводят следственные и иные процессуальные действия, устанавлиаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 

