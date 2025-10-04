Число погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке увеличилось до двух

Вторая пострадавшая погибла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке увеличилось до двух, женщина умерла при спуске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Вторая пострадавшая тоже погибла. Множественные травмы. Третью спускают на носилках к медикам на [высоту] 1 500 [м]. Сама она идти может, но устала. Поэтому на носилках. Очень скользко, ветер и крутой склон. Операция спасательная продолжается", - написал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".