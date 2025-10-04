Спасатели нашли двух пострадавших при восхождении на вулкан на Камчатке

Продолжаются поиски третьего туриста

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили двух туристов, пострадавших при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев во "ВКонтакте".

"Спасатели дошли до двух пострадавших. Ищут третьего. Спасательная операция продолжается. Основная группа поднимается. Спасатели идут выше в поисках третьего туриста", - написал министр.

Начинается подготовка к спуску пострадавших.

Инцидент произошел 4 октября. Туристы сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский. По разным данным, травмы рук и ног получили два или три человека. На место вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту, специалистов высадили на вулкане вечером на высоте 1,5 тыс. м. К подножию вулкана прибыла наземная группировка, которая также продолжает движение, к вулкану движется еще одна. Всего в спасательной операции задействованы 45 человек. Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.