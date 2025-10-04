В Приморье завели дело после ДТП с автобусом с детьми

По данным оперативных служб, тяжелых травм у пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса с детьми в городе Дальнереченске в Приморском крае. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Авария произошла на автодороге А-370 "Уссури". По информации прокуратуры Приморского края, водитель грузового автомобиля, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с автобусом, который двигался в том же направлении. В результате этого происшествия автобус въехал в другой грузовик, следовавший впереди. В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние 2011 и 2013 годов рождения. Пассажирам оказана медицинская помощь. По данным оперативных служб, тяжелых травм у пострадавших нет.

Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.