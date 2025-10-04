На севере Украины ограничили подачу газа и воды

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения, заявил мэр города Шостка Николай Нога

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Город Шостка в Сумской области на севере Украины остался частично без газа и воды в результате повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Николай Нога в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, объекты критической инфраструктуры получили повреждения. В то же время Сумской филиал компании "Газсети" ("Газмережи") обратилась к жителям Шостки и еще семи населенных пунктов региона с призывом "временно ограничить потребление природного газа".

Ранее компания "Сумыоблэнерго" сообщила, что Шостка осталась без электричества, также частично обесточен Шосткинский район. В Сумской области действует воздушная тревога.