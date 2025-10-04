Водителя вылетевшего в Фонтанку Porsche заключили под стражу

Даниил Войнов отказался от прохождения обязательного медицинского освидетельствования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Porsche Cayenne, пробившего ограждение и вылетевшего в Фонтанку в центре Санкт-Петербурга, заключен под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Войнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, ранним утром 3 октября Войнов, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, приблизился к нерегулируемому перекрестку проезжей части улицы Чайковского и набережной реки Фонтанки на скорости порядка 60 км/ч, не обеспечивавшей постоянного контроля за движением машины. Выехав на перекресток и продолжив движение в прямом направлении, водитель не справился с управлением и въехал в ограждение реки Фонтанки, после чего автомобиль упал в воду.

От прохождения обязательного медицинского освидетельствования водитель отказался. В результате ДТП погибла пассажирка иномарки.