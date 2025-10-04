Реклама на ТАСС
В Нижегородской области ликвидировали пожар в административном здании

Никто не пострадал
Редакция сайта ТАСС
16:29
© Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Пожар в административном здании в поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области ликвидирован на площади 875 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 875 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Свободы в поселке Большое Мурашкино Нижегородской области поступило днем 4 октября. Прибывшие пожарные установили, что происходило горение административного здания. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, огонь перешел на кровлю на площади 700 кв. м. Также была угроза распространения огня на соседнее здание Большемурашкинской детской школы искусств. 

РоссияНижегородская область