В Нижегородской области ликвидировали пожар в административном здании

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Пожар в административном здании в поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области ликвидирован на площади 875 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 875 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Свободы в поселке Большое Мурашкино Нижегородской области поступило днем 4 октября. Прибывшие пожарные установили, что происходило горение административного здания. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, огонь перешел на кровлю на площади 700 кв. м. Также была угроза распространения огня на соседнее здание Большемурашкинской детской школы искусств.