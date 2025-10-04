Подросток обратился за медпомощью после ночной атаки БПЛА в Белгородской области

У пострадавшего множественные осколочные ранения стоп

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Пострадавший в селе Гора-Подол Белгородской области 16-летний юноша госпитализирован после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"За медицинской помощью обратился 16-летний юноша, который получил множественные осколочные ранения стоп сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавший госпитализирован в детскую областную клиническую больницу", - написал он.

Как уточнил Гладков, двух женщин, доставленных в городскую больницу № 2 Белгорода после атаки беспилотника на коммерческий объект, обследовали. Их отпустили домой, диагнозы не подтвердились.