Пострадавший на митинге в Тбилиси полицейский находится в тяжелом состоянии
Редакция сайта ТАСС
17:10
обновлено 17:25
ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших полицейских на митинге в Тбилиси у президентского дворца находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Один из пострадавших [полицейских] находится в довольно тяжелом состоянии. <...> Я думаю, эти люди, которые совершили такое, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского", - сказал Кобахидзе.