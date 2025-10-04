Пострадавший на митинге в Тбилиси полицейский находится в тяжелом состоянии

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что "люди, которые совершили такое, должны молиться"

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших полицейских на митинге в Тбилиси у президентского дворца находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Один из пострадавших [полицейских] находится в довольно тяжелом состоянии. <...> Я думаю, эти люди, которые совершили такое, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского", - сказал Кобахидзе.