На внешней стороне 89 км МКАД в ДТП погиб мужчина

Выясняются все обстоятельства происшествия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб в ДТП на внешней стороне 89 км МКАД в результате наезда водителя автомобиля Changan на стоящий из-за технической неисправности автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции

"По предварительным данным на 89 км МКАД водитель автомобиля "Черри" остановился из-за технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль. В этот момент на неисправное ТС совершил наезд водитель автомобиля "Чанган". В результате дорожной аварии 26 летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение в районе ДТП затруднено на 2 км, автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.