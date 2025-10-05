Медики рассказали о состоянии пострадавшей на Камчатке туристки

Его оценили как средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Состояние выжившей альпинистки, сорвавшейся при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, оценивается как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

"Она в карете скорой помощи направляется в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у нее нет, зафиксировано общее переохлаждение. <…> Состояние средней тяжести", - сказали в Центре.

Три туриста сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский 4 октября. Для их эвакуации на место вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту, специалистов высадили на вулкане вечером на высоте 1,5 тыс. м. Позже стало известно, что двое альпинистов погибли. Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.