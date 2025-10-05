ТАСС: по делу бизнесмена Сулейманова провели более 40 обысков
06:01
обновлено 06:08
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структуру провели более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане по уголовному делу в отношении бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по обвинению в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по настоящему уголовному делу было проведено более 40 обысков. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане", - рассказал собеседник агентства.
Сулейманов был задержан в своем загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Ему предъявлено обвинение в организации двух убийств прошлых лет и организации покушения на убийство в 2021 году.