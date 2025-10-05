Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

"Страна": в небе над Львовом виден столб дыма после взрывов

В городе произошло сразу два крупных пожара
Редакция сайта ТАСС
07:01
© REUTERS/ Roman Baluk

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Издание "Страна" публикует кадры огромного столба дыма над Львовом. В городе произошло сразу два крупных пожара.

Мэр города Андрей Садовой ранее сообщал, что Львов частично обесточен после серии взрывов. Он подтвердил, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

В ночь на 5 октября воздушная тревога во Львовской области продолжалась более пяти часов, сообщалось о серии взрывов во Львове. 

Украина