"Страна": в небе над Львовом виден столб дыма после взрывов

В городе произошло сразу два крупных пожара

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Roman Baluk

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Издание "Страна" публикует кадры огромного столба дыма над Львовом. В городе произошло сразу два крупных пожара.

Мэр города Андрей Садовой ранее сообщал, что Львов частично обесточен после серии взрывов. Он подтвердил, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

В ночь на 5 октября воздушная тревога во Львовской области продолжалась более пяти часов, сообщалось о серии взрывов во Львове.