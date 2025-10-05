Минздрав Самарской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП

Они находятся в больницах в среднем и тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 5 октября. /ТАСС/. В Самарской области 10 пострадавших при наезде большегруза, среди которых водители и пассажиры двух легковых автомобилей, включая детей, находятся в больницах в среднем и тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"В результате ДТП 10 человек пострадали, в том числе 3 детей. Восемь пациентов госпитализированы в лечебное учреждение в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Двое детей доставлены в областную больницу санитарным автотранспортом", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Авария произошла в воскресенье на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе Самарской области. Фура DAF наехала на остановившиеся на светофоре легковые автомобили Chery и Kia, а также фуру Volvo. В результате пострадали водители и пассажиры легковых автомобилей.