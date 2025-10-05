На Украине после взрывов повреждены объекты энергетики

Минэнерго также заявило о новых повреждениях энергетической инфраструктуры в Черниговской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после взрывов на Украине, сообщило Минэнерго страны.

По данным, опубликованным в Telegram-канале министерства, повреждено, в частности, оборудование энергоснабжающей организации в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Перед этим глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что обесточены более 73 тыс. абонентов, однако причины не назвал.

Кроме того, Минэнерго заявило о новых повреждениях энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В ведомстве уточнили, что ситуация с энергоснабжением в Черниговской и Сумской областях, где на протяжении последних дней фиксируют отключения света, остается сложной.

В ночь на 5 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о многочисленных взрывах. После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко также заявила в своем Telegram-канале о повреждении объектов критической инфраструктуры в разных регионах страны.