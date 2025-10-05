В Ивановской области завели дело после гибели женщины и ребенка при пожаре

Следователи провели осмотр места происшествия

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели женщины и ее годовалой дочери при пожаре в многоквартирном доме в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по Фрунзенскому району Иванова СУ СК России по Ивановской области по факту гибели матери и ребенка на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина с ребенком пришла в гости к своей сестре, где в квартире также находилась семья с тремя маленькими детьми. Из-за возгорания в квартире погибли женщина и ее годовалая дочь, остальным удалось спастись, дети доставлены в больницу, им ничего не угрожает.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.