Жителей многоэтажки в ЛНР эвакуировали после взрыва газа

На месте работают экстренные службы

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Жители многоквартирного дома в Красном Луче Луганской Народной Республики, где произошел взрыв газа утром в воскресенье, эвакуированы, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Соловьев.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что несколько квартир и крыша повреждены в многоэтажном доме Красного Луча, предварительно, из-за взрыва газа.

"Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия. В многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Выехал на место происшествия. Сейчас здесь работают экстренные службы. Проведена эвакуация жителей многоквартирного дома", - написал Соловьев.