В Якутске арестовали двух подростков по делу об убийстве женщины и ребенка

Подозреваемые - дочь убитой и ее подруга

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Суд арестовал двух 16-летних девушек, которых задержали в Якутске по подозрению в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В управлении отметили, что расследование уголовного дела по обвинению двух 16-летних девушек продолжается. 5 октября суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Они были задержаны 4 октября в Якутске по подозрению в убийстве женщины 40 лет и ее сына 11 лет. Тела убитых обнаружили 3 октября в квартире по месту их жительства. Задержанные являются дочерью убитой и ее подругой.