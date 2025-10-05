В ЛНР из-за взрыва газа в многоэтажке пострадала пенсионерка

Она обратилась за медицинской помощью

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. После взрыва газа в многоэтажке в Красном Луче Луганской Народной Республики 63-летняя женщина обратилась за медицинской помощью. Как сообщила ТАСС глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, кроме нее пострадавших при ЧП нет.

"В Красном Луче одна обратившаяся за медпомощью - женщина, 63 года. Жительница дома, где произошло взрыв газа. Диагноз: острая реакция на стресс, гипертонический криз", - сказала она.

Пащенко уточнила, что медики оказали пенсионерке всю необходимую медпомощь, в госпитализации она не нуждалась.

По словам главы Минздрава ЛНР, кроме упомянутой женщины пострадавших при ЧП в Красном Луче нет.

Старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева сообщила журналистам, что прокуратура республики проводит проверку по факту взрыва газа в многоэтажке Красного Луча. По ее словам, специалисты МЧС России устанавливают причину взрыва. "Прокуратурой города организована проверка, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - сообщила она.

Взрыв газа в четырехэтажном доме в Красном Луче ЛНР произошел примерно в 11:35 мск воскресенья. Разрушено межквартирное перекрытие, повреждены крыша и несколько квартир на четвертом этаже.