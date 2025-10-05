Обрушившийся на побережье КНР тайфун "Матмо" в ближайшие сутки ослабеет

Скорость ветра в зоне прохождения стихии составляла 33 м/с

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Тайфун "Матмо", обрушившийся на побережье южной китайской провинции Гуандун, в ближайшие сутки будет ослабевать. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По данным на 03:00 мск сегодняшнего дня, скорость ветра в зоне прохождения тайфуна составляла 33 м/с, а порывы достигали 48 м/с. В 03:00 мск понедельника, 6 октября, скорость ветра прогнозируется уже порядка 23 м/с, а порывы - 33 м/с", - сказал собеседник агентства.

Ранее центральное телевидение Китая сообщило, что в момент выхода на берег скорость ветра в пределах стихии достигала 42 м/с. В преддверии удара стихии власти провинций Хайнань и Гуандун переместили в безопасное место порядка 300 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что тропический циклон прошел в 60 км к северо-востоку от Хайнаня. Все рейсы международного аэропорта города Хайкоу Мэйлань были отменены с 23:00 (18:00 мск) 4 октября. В свою очередь, администрация международного аэропорта Гонконга предупредила об отмене, а также о задержках авиарейсов из-за стихии, которая прошла рядом с мегаполисом. По данным руководства воздушной гавани, предварительно планируется отмена 27 рейсов и задержка 81 рейса. Аэропорт "рекомендует пассажирам уточнять у своих авиакомпаний актуальную информацию о рейсах и закладывать достаточно времени на дорогу в аэропорт после подтверждения времени вылета". Предварительно, отмечается в тексте, погода улучшится к 6 октября.