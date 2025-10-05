В Грузии заявили об изъятии оружия и взрывчатки, предназначавшихся для диверсии

Редакция сайта ТАСС

В Грузии в большом количестве изъяты оружие и взрывчатка, предназначавшиеся для диверсии 4 октября. Об этом сообщает Служба госбезопасности.

По ее данным, в Тбилиси планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки параллельно с попыткой захвата резиденции президента. Изъятое оружие было куплено по указанию грузинского представителя одного из действующих на Украине формирований, указали в ведомстве.

В Грузии нейтрализованы лица, которые должны были доставить в центр Тбилиси для диверсии оружие и взрывчатку.

