В Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели

Там находится здание парламента

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста на следующий день после беспорядков в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, где расположено здание парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митингующих несколько сотен. Они держат в руках флаги Грузии, ЕС, Украины и США. Обстановка у парламента спокойная. Усиленных нарядов полиции нет. Оппозиция не призывала граждан к продолжению масштабных митингов, однако призвала продолжить протест против действующей власти.

Ранее МВД Грузии распространило заявление, в котором указывалось, что после попытки госпереворота 4 октября все последующие акции протеста будут восприняты как продолжение субботней.