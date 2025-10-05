В Белгородской области из-за обстрела ВСУ есть повреждения энергетики

Все аварийные бригады выехали на место

Редакция сайта ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, повреждены объекты электроснабжения региона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета, сейчас разберемся в масштабах случившихся", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в ближайшее время проведет срочное совещание облправительства региона. Он пообещал доложить о мерах, которые власти предпримут для восстановления электроснабжения.

Больницы Белгорода перешли на резервную генерацию из-за отключений в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор. Он добавил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников обзванивает центральные районные больницы.