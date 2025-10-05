Состояние пострадавшей на Вилючинском вулкане альпинистки улучшилось

Пациентка готовится к переводу из реанимации в травматологическое отделение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Медики на Камчатке стабилизировали состояние пострадавшей на Вилючинском вулкане альпинистки, она готовится к переводу из реанимации, сообщили ТАСС в Елизовской районной больнице.

"Состояние стабильное, за ночь есть положительная динамика. Пациентка готовится к переводу из реанимации в травматологическое отделение больницы. Она морально подавлена, но физической угрозы здоровью нет", - рассказали в медучреждении.

4 октября со склона Вилючинского вулкана сорвались альпинисты, двое из них погибли от полученных травм после прибытия на склон спасателей и медиков, третья альпинистка не получила травм, но после ночи на склоне получила обморожение. Она была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.