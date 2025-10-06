В Приморье произошел пожар на полигоне ТБО на площади 1 тыс. кв. м

На месте происшествия работают три единицы пожарной техники

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Пожар на площади около 1 тыс. кв. м произошел на территории владивостокского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморью.

"Первое сообщение о возгорании на территории Владивостокского полигона твердых бытовых отходов поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 05:43 (22:43 мск 5 октября - прим. ТАСС). Прибывшие на место огнеборцы МЧС России обнаружили несколько очагов пожара и ликвидировали один из них на площади около 10 кв. м. Из-за отсутствия проездов пожарные не смогли добраться до остальных очагов, поэтому для тушения привлекалась тяжелая техника экологического оператора. Второе сообщение о пожаре на полигоне поступило в 10:09 (03:09 мск - прим. ТАСС), - говорится в сообщении. - Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м".

В данный момент от МЧС России на пожаре задействованы 3 единицы пожарной техники и 17 человек.