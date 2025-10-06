В аэропорту Нижневартовска задержали два рейса более чем на 14 часов

Пассажиры ждут прибытия самолета из Баку, а также вылета в Сочи и Уфу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет двух рейсов задержали более чем на 14 часов в аэропорту Нижневартовска. Об этом сообщается на онлайн-табло авиагавани.

По данным онлайн-табло, на текущий момент задерживается прибытие рейса из Баку. Как уточняется, самолет до сих пор не вылетел в Нижневартовск. Также задерживается вылет рейса в Сочи и Уфу.

Время задержки рейса из Баку превышает 16 часов, а рейса в Сочи и Уфу - 14 часов. Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.