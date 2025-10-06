В Белгородской области без электричества остаются около 5,4 тыс. жителей

Отключения зафиксировали в 24 населенных пунктах

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Около 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах Белгородской области остаются без электроснабжения после атак ВСУ.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб, на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5,4 тыс. жителей - это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены", - написал Гладков.

Как ранее сообщал глава региона, в результате атак ВСУ на объекты электроснабжения в семи муниципальных образованиях Белгородской области без света остались почти 40 тыс. жителей региона.