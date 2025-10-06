В Белгородской области возбудили дело после гибели трех подростков в ДТП

Авария произошла 5 октября

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Белгородской области, в которой вечером 5 октября погибли трое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек) по факту ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних жителей региона и двое получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что вечером 5 октября несовершеннолетний, управляя транспортным средством, принадлежащим его отцу, в салоне которого находились еще четверо подростков, не справился с управлением и совершил столкновение с деревом и забором частного домовладения в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте, подросток, управлявший транспортным средством, и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение. "Следователями проводится необходимый комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз", - добавили в пресс-службе.