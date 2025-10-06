На Туапсинском НПЗ два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА

Раненых госпитализировали

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА на Туапсинский муниципальный округ, обломки упали на территории НПЗ.

Пострадавших госпитализировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали", - сказали в оперштабе.

Там также уточнили, что фрагменты БПЛА упали и на территорию частного домовладения в селе Дедеркой. Специалисты оперативно потушили возгорание. В доме повреждены окна, из людей никто не пострадал.