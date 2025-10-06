Статья

Пострадал человек, сбит 251 дрон. Последствия ночной атаки на регионы РФ

Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области. Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Туапсе.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

По данным ведомства, 40 из них уничтожили сбили над Крымом, 34 - над Курской областью, 30 - над Белгородской областью, 20 - над Нижегородской областью, 17 - над Воронежской областью, 11 - над Краснодарским краем, по 8 - над Брянской и Тульской областями, 4 - над Рязанской областью, по 2 - над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по 1 - над Липецкой областью и Московским регионом, 62 - над акваторией Черного моря, еще 5 - над Азовским морем.

Последствия