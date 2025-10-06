Пострадал человек, сбит 251 дрон. Последствия ночной атаки на регионы РФ
06:19
обновлено 06:51
Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области. Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Туапсе.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО за ночь перехватили 251 БПЛА ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 40 из них уничтожили сбили над Крымом, 34 - над Курской областью, 30 - над Белгородской областью, 20 - над Нижегородской областью, 17 - над Воронежской областью, 11 - над Краснодарским краем, по 8 - над Брянской и Тульской областями, 4 - над Рязанской областью, по 2 - над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по 1 - над Липецкой областью и Московским регионом, 62 - над акваторией Черного моря, еще 5 - над Азовским морем.
Последствия
- Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
- Раненых госпитализировали.
- Загорелось помещение охраны, возгорание ликвидировали.
- В Нижегородской области один человек получил ранения при падении обломков, сообщил губернатор Глеб Никитин.
- Его жизни ничто не угрожает, пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
- В результате падения обломков также произошло несколько возгораний в частном секторе, их оперативно ликвидировали.
- Повреждения получили стеклопакеты жилых домов и крыша АЗС.
- Никитин отметил, что ликвидация последствий атаки продолжается, ее координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.
- Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max, на месте падения обломков БПЛА в Московском регионе работают специалисты экстренных служб.