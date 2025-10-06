ТАСС: в Красноярске арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта в синагоге

Срок заключения фигурантов составит два месяца

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в местной синагоге.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Арестовали двоих [подозреваемых в подготовке теракта]", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что меру пресечения избрал Центральный районный суд. Оба подозреваемых арестованы сроком на два месяца.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, оба подозреваемых будут содержаться в СИЗО-1. Они заключены под стражу до 1 декабря включительно и подозреваются в совершении преступления на почве религиозной ненависти.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщили о предотвращении в Пятигорске и Красноярске терактов на еврейских культовых объектах, готовившихся приверженцами запрещенной в России международной террористической организации. По данным спецслужбы, в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, готовивших подрыв самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги.