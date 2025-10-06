Реклама на ТАСС
Во Владивостоке приостановили прием отходов после пожара на полигоне ТБО

Идут работы по созданию временной площадки, сотрудники МЧС борются с задымлением
Редакция сайта ТАСС
09:36

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Прием отходов приостановлен после возгорания на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке, сообщается на сайте Приморского экологического оператора (ПЭО).

Ранее для локализации участков возгорания и тушения была мобилизована техника ПЭО - один экскаватор, три бульдозера, две вакуумные бочки, четыре самосвала.

"Произошло возгорание отходов на полигоне ТБО (г. Владивосток, ул. Холмистая, 1), - говорится в сообщении. - 6 октября возгорание локализовано. К 12:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) 6 октября были привлечены дополнительные силы в количестве 10 самосвалов, они продолжают вести пересыпку очагов тления грунтом. На 15:00 на место возгорания было перемещено примерно 800 кубометров грунта. Площадь источника задымления [составляет] примерно 3 500 кв. м. <…> Прием отходов временно приостановлен. В целях скорейшего возобновления приема отходов работа на полигоне по созданию временной площадки будет осуществляться круглосуточно".

Ликвидация задымления продолжится в круглосуточном режиме. Планируется обеспечить пересыпку очагов задымления грунтом к 9 октября.

По данным ГУ МЧС России по региону, рано утром поступило первое сообщение о возгорании на территории полигона. Прибывшие на место сотрудники обнаружили несколько очагов пожара и ликвидировали один из них на площади около 10 кв. м. Из-за отсутствия проездов пожарные не смогли добраться до остальных очагов, поэтому для тушения привлекалась тяжелая техника экологического оператора. Второе сообщение о пожаре на полигоне поступило в 10:09 (03:09 мск). Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. 

РоссияПриморский край