В Белгороде при ракетном ударе ВСУ погиб мужчина

Еще один человек пострадал

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб при ракетном обстреле со стороны ВСУ в Белгороде, он помогал ликвидировать последствия предыдущего обстрела. Еще один мужчина пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи", - написал он. Мужчина погиб на рабочем месте, он помогал справиться с последствиями предыдущего обстрела. Гладков назвал погибшего героем. Также губернатор сообщил, что еще одного мужчину в тяжелом состоянии доставляют в областную клиническую больницу.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и добавил, что при ударе ВСУ по объекту инфраструктуры на улицах города наблюдаются проблемы с электричеством. Оперативные и аварийные службы работают на месте.