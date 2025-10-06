Из разбившегося в Красноярском крае Ан-2 изъяли образцы топлива

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Образцы топлива изъяты из самолета Ан-2, разбившегося 3 октября на юге Красноярского края, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следователи СК России завершили следственные действия на месте происшествия, где 3 октября 2025 года воздушное судно Ан-2, следовавшее по маршруту Верхнеусинское - Шушенское, потерпело крушение в Ермаковском районе Красноярского края с двумя членами экипажа на борту, которые погибли. В настоящее время изъяты документы на воздушное судно и образцы топлива. Назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Также следователи-криминалисты изымают фрагменты, узлы агрегата воздушного судна.