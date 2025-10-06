В Красном Луче ЛНР демонтировали аварийные конструкции в доме после взрыва газа

Запланированы работы по восстановлению теплового контура

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Работы по демонтажу аварийных конструкций в доме, где произошел взрыв газа в Красном Луче в ЛНР, завершены в полном объеме. Запланированы работы по восстановлению теплового контура, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Сергей Соловьев.

"Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Заслушал детальные доклады от представителей силовых и надзорных структур о текущей обстановке. На данный момент все работы по демонтажу нависающих аварийных конструкций завершены в полном объеме. Это была первоочередная задача, чтобы обеспечить безопасность жителей близлежащих домов", - говорится в сообщении.

По его словам, на 7 октября запланированы работы по восстановлению теплового контура дома. Представители ресурсоснабжающих организаций приступят к обследованию инженерных сетей.

Утром 5 октября из-за взрыва бытового газа обрушились два этажа в многоэтажном доме в Красном Луче. Пострадала 63-летняя женщина. Власти города ввели режим ЧС муниципального уровня. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.