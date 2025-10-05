В Красном Луче из-за инцидента с газом обрушились два этажа жилых дома

Идет разбор завалов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. В городе Красный Луч Луганской Народной Республики два этажа жилого дома обрушились из-за инцидента с бытовым газом в многоэтажном доме. На месте идет разбор завалов, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

"Произошло обрушение двух верхних этажей. Жертв и пострадавших на данный момент нет - в подъезде две жилых квартиры", - сказали в ведомстве.

На месте работают 25 человек личного состава МЧС, задействованы 5 единиц техники. Спасатели разбирают завалы.

Следователи и криминалисты также приступили к работе на месте ЧП. "В настоящее время опрашиваются жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва бытового газа утром 5 октября были повреждены несколько квартир и крыша в многоэтажном доме в Красном Луче. Жители были эвакуированы. Как уточнили в Минздраве ЛНР, за помощью к медикам обратилась 63-летняя женщина.