МВД Грузии задержало 13 участников беспорядков в Тбилиси

Правоохранители идентифицировали 15 участников преступления

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Грузии задержали 13 участников беспорядков в Тбилиси 4 октября, когда была предпринята попытка штурма президентского дворца. Об этом заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.

"В рамках расследования на первом этапе правоохранители идентифицировали 15 участников преступления, из которых на основании постановления суда уже задержаны 13 лиц", - сказал он.

Как сообщил Дарахвелидзе, правоохранители разыскивают двух других идентифицированных лиц. Также продолжаются работы по распознаванию личностей других участников преступных действий.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция в ночь на 5 октября задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия.