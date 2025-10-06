Специалисты Мосгорнаследия выехали в здание XIX века на Покровке, где был пожар

Пожарные ликвидировали возгорание и сейчас устраняют его последствия

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники Мосгорнаследия выехали в здание XIX века в центре столицы на Покровке, где в понедельник вечером произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Историческое здание восточного корпуса гостиницы у Покровских ворот начала XIX века по адресу: улица Покровка, дом 18/18, строение 1 является объектом культурного наследия федерального значения. 6 октября в памятнике архитектуры произошло возгорание. Сотрудники Мосгорнаследия оперативно выехали на объект", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что возгорание произошло в чердачных помещениях. Пожарные ликвидировали возгорание и сейчас устраняют последствия пожара. Причины его возникновения будут устанавливаться специалистами МЧС.

"Мосгорнаследие проводит контрольные (надзорные) мероприятия, по итогам которых будут приняты необходимые меры реагирования. Помещения объекта находятся в пользовании юридических и физических лиц", - добавили в столичном департаменте культурного наследия.

Ранее пожар в здании был потушен, площадь возгорания составила 40 кв. м, были эвакуированы пять человек. В здании расположены офисы, паб и стоматология. Оно было построено в начале XIX века и ныне известно как "Гостиница у Покровских ворот".