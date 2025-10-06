На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 10 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой до 5,3. В населенных пунктах региона подземный толчок ощущался три раза силой до трех баллов", - сказали в ведомстве.

В предыдущие сутки ученые зафиксировали шесть сейсмособытий.

На текущий момент в регионе на пяти вулканах отмечена активность. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.