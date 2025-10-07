В поисках семьи под Красноярском обследовали более 3 тыс. км. таежных дорог

В поисках задействовали сотрудников правоохранительных органов, экстренные службы и волонтеров

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Поисковые группы обследовали более 3 тыс. км таежных дорог и тропинок в поисках пропавшей в горной тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Всего с нарастающим итогом обследовано всеми силами и средствами, задействованными в поисковых работах, 3 321 километр таежных дорог и тропинок", - сообщил представитель ведомства. В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и волонтеры. Также в главке МЧС сообщили, что из-за ухудшения погодных условий вертолеты и беспилотники 6 октября не применялись.

"Накануне в поисковый штаб была доставлена передвижная мобильная станция. Она работает с помощью спутникового сигнала, оборудована десятиметровой сборной антенной мачтой и обеспечивает устойчивый сигнал на несколько километров вглубь тайги близ горы Буратинка. Станция способна работать в любую погоду и помогает службам спасения еще быстрее обмениваться оперативной информацией и держать связь там, где ее раньше не было", - сообщили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.