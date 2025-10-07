Совладельца "Торпедо" Соболева отправили под домашний арест

Леонида Соболева ранее освободили из СИЗО, так как суд учел его признания и заболевания, которые препятствуют содержанию в изоляторе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отправил под домашний арест совладельца московского футбольного клуба "Торпедо " Леонида Соболева, который обвиняется в подкупе арбитров. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Постановление Мещанского районного суда от 13 августа 2025 года в отношении Соболева изменить. Меру пресечения обвиняемому Соболеву в виде заключения под стражу изменить на домашний арест, установив срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 23 суток", - сказано в решении суда.

Там отмечается, что суд учел признательные показания обвиняемого и наличие у него заболеваний, которые препятствуют его содержанию в изоляторе. Согласно решению суда, Соболеву запрещено покидать жилище за исключением случаев явки к следователю или в суд, и случаев оказания неотложной медицинской помощи по заключению врачей. Также ему разрешается посещать магазин для приобретения продуктов и средств личной гигиены.

Ранее сообщалось, что Соболев освобожден из СИЗО, ему изменена мера пресечения на более мягкую, чем содержание под стражей, однако других деталей известно не было. Второй обвиняемый - бывший гендиректор "Торпедо" Валерий Скородумов - остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей. По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД.

В прошлом сезоне "Торпедо" выступало в Мелбет - Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России. 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Соболев и Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.