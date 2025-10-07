ФСБ показала видео задержания жителя Подольска за призывы к бомбардировке Москвы

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 7 октября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания жителя Подольска, призывавшего к бомбовым ударам по Москве, а также предприятиям ОПК в регионе.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жителя Московской области, который в публичных проукраинских Telegram-каналах призывал к бомбовым ударам ВСУ по гражданской инфраструктуре столицы с целью устрашения населения и воздействия на ход СВО, а также уничтожения предприятий ОПК.

ГСУ СК по Московской области завело уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. На кадрах он признал свою вину. Задержанного заключили под стражу.