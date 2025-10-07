Состояние пострадавших в ДТП в Крыму оценивается как средней степени тяжести

В результате аварии пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Четверо пострадавших в ДТП в Крыму, включая двоих детей, находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

Ранее со ссылкой на Госавтоинспекцию Республики Крым сообщалось, что 5 октября водитель "Лады" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также 3-летний и 14-летний пассажиры автомобиля "Лада" получили травмы и доставлены в медучреждение.

"В результате ДТП пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Одной пострадавшей оказана амбулаторная медицинская помощь, четверо - госпитализированы в медицинские учреждения. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как средней степени тяжести", - сказали ТАСС в Минздраве региона.

По факту ДТП проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма.