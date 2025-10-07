Врачи назвали удовлетворительным состояние девочки, сбитой на переходе в Башкирии

ДТП произошло 1 октября в городе Туймазы

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Врачи оценили состояние здоровья шестилетней девочки, которую вместе с мамой водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Туймазы, как удовлетворительное. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Ранее в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщал, что девочка находилась в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 октября в городе Туймазы. Под колесами автомобиля оказался ребенок и ее мама, которая умерла до приезда скорой помощи. Ребенка доставили в Туймазинскую ЦРБ.